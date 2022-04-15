Antalyaspor, 4 eksikle Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. İki takım yarın oynanacak karşılaşmayla 36'ncı kez rakip olacak. Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Admir Mehmedi, Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy zorlu maçta forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda bir diğer Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip rakibine karşı galip gelerek üst üste 6'ncı maçından da galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kırmızı-beyazlılar, bu kapsamda hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

SÜPER LİG'DE 13'ÜNCÜ KEZDaha önce 35 kez karşılaşan Antalyaspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü kez birbirlerine rakip olacak. İki takım ilk kez 1989- 1990 sezonunda o günkü ismiyle TFF 2. Lig'de rakip olurken, aralarında oynanan bu mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Antalyaspor, oynanan toplam 35 maçta rakibine karşı 12 galibiyet, 11 beraberlik elde ederken, 12 maçta sahadan mağlup ayrıldı. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 10 kez TFF 2. Lig, 11 kez Spor Toto Süper Lig, 8 kez hazırlık maçı, 4 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 2 kez de Spor Toto 1. Lig maçında birbirleriyle karşılaştı.EN FAZLA ALINAN SKOR 0-0 VE 1-0Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan toplam 35 maçta en çok alınan skorlar 0-0 ve 1-0'lık skorlar oldu. İki takım 6'şar kez 0-0 ile 1-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı. Ayrıca maçlarda 4 kez 3-1 ve 3'er kez ise 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlar alındı. İki takım arasında 2'şer kez 1-1, 2-2, 3-0 ile 3-2'lik sonuçların yanı sıra 1'er kez de 3-3 ve 5-1'lik sonuçlar sahaya yansıdı.ANTALYASPOR 44, ALANYASPOR 45 GOL ATTIFraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan mücadelelerde taraftarlar 89 gol izleme şansını yakaladı. Bu gollerin 44 tanesini Antalyaspor kaydederken, Alanyaspor 45 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk devresinde oynanan mücadele ise Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.4 SAKAT, 2 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Sinan Gümüş, Admir Mehmedi, Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Akreplerde Fredy ve Fernando sarı kart cezası sınırında yer alırken, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.