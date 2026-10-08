Antalyaspor, 6 yıl sonra Boluspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yoğun antrenman programıyla değerlendiren futbolcular, atletik testlerden geçirildi. Antrenmanlarda fiziksel dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarına ağırlık verildi.

Teknik heyet, ara boyunca futbolcuların fiziksel durumlarını değerlendirirken takımın maç temposunu korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor, milli ara öncesinde oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ligin 7'nci haftasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-1, 8. haftada ise Artı Değer Vanspor FK'yi 3-0'lık skorlarla geçen Akdeniz ekibi, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.

Ligin ilk 8 haftası sonunda 4 galibiyetle 12 puan toplayan Antalyaspor, sıradaki rakibi Boluspor ile 6 yıllık aranın ardından resmi bir müsabakada yeniden karşı karşıya gelecek.

İki takım, son olarak 17 Aralık 2020'de Türkiye Kupası eleme turunda karşılaşmış, mücadeleyi Antalyaspor kazanmıştı.

Bu kez iki ekip, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da karşılaşacak.