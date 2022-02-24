Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika
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Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

24.02.2022 16:44
Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

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Kaynak: AA

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