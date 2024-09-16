Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

16.09.2024 22:37
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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Antalyaspor, mücadelden 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor ve Adana Demirspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yasin Kol'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor Sam Larsson'un 50. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Adana Demirspor 84. dakikada Salih Kavrazlı'nın golüyle eşitliği yakaladı. 90+8'inci dakikada Brain Samudio attığı golle maçın skorunu belirledi. Antalyaspor zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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