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Antalyaspor, Altay'ın genç savunma oyuncusu Efe Sarıkaya ile ilgileniyor - Son Dakika
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Antalyaspor, Altay'ın genç savunma oyuncusu Efe Sarıkaya ile ilgileniyor

Antalyaspor'un Süper Lig ekiplerinden Altay'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarıkaya'nın da bu transferi olumlu karşıladığı belirtildi.

Antalyaspor, Altay\'ın genç savunma oyuncusu Efe Sarıkaya ile ilgileniyor
28.12.2023 - 11:18,
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Altay'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya için Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un temasa geçtiği öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay'da Marco Paixao'nun vedasından sonra birçok oyuncunun daha siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırması bekleniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 2005 doğumlu savunma oyuncusu Efe Sarıkaya'nın da ayrılık eşiğinde olduğu öğrenildi. Gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Efe Sarıkaya için Antalyaspor'un siyah-beyazlı kulüple temasa geçtiği ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken, Altay'ın yüksek bonservisin yanı sıra genç oyuncunun bir sonraki satışından da büyük oranda pay istediği belirtildi. Efe Sarıkaya'nın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Ufak pürüzlerinden halledilmesinden sonra Sarıkaya, ligin ikinci yarısında Antalyaspor için ter dökecek.

Bu sezon Altay formasıyla 14 maça çıkan Efe Sarıkaya, bu süreçte bin 167 dakika süre almayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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