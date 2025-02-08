Antalyaspor, Başakşehir ile karşılaşıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.
Onvo Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç, RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Tedavisine devam edilen Soner Dikmen'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.
Akdeniz temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 25 puan topladı.
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