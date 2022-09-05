Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: "Biz deneme tahtası değiliz" - Son Dakika
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Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: "Biz deneme tahtası değiliz"

05.09.2022 00:48

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, 2-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bize lütfen acemi hakem vermesinler.

- Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: "Biz deneme tahtası değiliz"

ANTALYA - Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, 2-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bize lütfen acemi hakem vermesinler. Maçta Larsson'un pozisyonuna kırmızı kart verilseydi maç böyle olmazdı. Lütfen bizi deneme tahtası yapmasınlar. Biz deneme tahtası değiliz" dedi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan, "Bu hafta yapılan hatalar ortada, geçen hafta oyuncumuz Bünyamin Balcı'ya verilmeyen penaltı var. Luiz Adriano'nun golü var ve o da iptal oluyor. Rakip gelip faul olmasına rağmen golü veriliyor. Bu hafta da görüldüğü üzere hakem hatalarının nasıl olduğunu gördük. Herkes bunu da söyleyecek. İlk yarıda Sam Larsson'a atılan tekme direkt olarak kafasına vuruluyor. Zaten ikinci yarıda da oynayamadı. Adamın kafasının dağılması mı gerekiyor, anlayamıyorum. Bu adamın kafasının yarılması mı gerekiyor? Böyle mi kırmızı kart çıkacak?" diye konuştu.

"Biz deneme tahtası değiliz"

Acemi hakem istemediklerini söyleyen Adnan Başkan, "Pozisyonda oyuncumuzla rakip oyuncunun alakası yok. Top geçip gidiyor ve çarpışıyorlar. Sonrasında penaltı veriyor. Biz MHK'dan, TFF'nin her zaman arkasındayız. Bize lütfen acemi hakem vermesinler. Maçta Larsson'un pozisyonuna kırmızı kart verilseydi maç böyle olmazdı. Lütfen bizi deneme tahtası yapmasınlar. Geçen hafta oynadığımız Gaziantep FK maçının hakemi Suat Arslanboğa'ya bu hafta maç verilmedi. Bu hakeme de bakalım maç verecekler mi? Biz deneme tahtası değiliz. Bizim hakkımızı yemesinler" dedi.

Fredy'e verilen kırmızı kartın komedi olduğunu belirten Başkan, "Bu pozisyonda nasıl kırmızı kart veriliyor anlamış değilim. Rakip yarı alanda olan bir pozisyon. Sarı kartla geçiştirilebilecek bir pozisyon" şeklinde konuştu.

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Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: 'Biz deneme tahtası değiliz' - Son Dakika

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