Antalyaspor Başkanı'ndan Taraftar Çağrısı

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Süper Lig'de sezonun ilk maçının önemli olduğunu belirterek, taraftarın yarınki Kasımpaşa karşılaşmasında tribünleri doldurmasını beklediklerini ifade etti.

Perçin, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu olarak yaklaşık bir aydan bu yana olağanüstü çaba ile "olmaz" denileni başararak bugünlere geldiklerini aktardı.

Birçok zorlukla karşılaştıklarını, karşılarına çıkan ve çıkarılan sorunları aştıklarını anlatan Perçin, yapılanları kamuoyuyla detaylı paylaşacaklarını kaydetti.

Perçin, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceklerini ühatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"O büyük gün geldi. İlk günden bu yana camiamızdan beklentimiz olan taraftarımızın desteğini gösterme zamanı. Yarın 2025-2026 sezonunun ilk müsabakasında sizlerle buluşma vakti. 9 Ağustos Cumartesi günü evimiz Corendon Airlines Park'ta ilk müsabakamıza çıkıyoruz. Bize göre olağanüstü olarak nitelendirdiğimiz emeğimizin taçlandırılması sizlerin elinde. Şimdi el ele, omuz omuza, gönül gönüle olma vakti. Sizleri ilk düdükten son düdüğe, sesimizin gittiği, nefesimizin yettiği kadar takımımızı desteklemeye çağırıyorum. Her sezonun ilk maçı önemlidir. Ancak bu sezonun ilk maçı çok daha önemli. Bu nedenle sizlerden beklentimiz işinizi, gücünüzü, tatilinizi, aile programlarınızı, eğlencenizi 1 günlüğüne ertelemeniz, takımımıza güç vermenizdir. Bir düğün günü olarak gördüğümüz bu günde sizlerle birlikte olabilmek, kazanacağımız zaferi birbirimize sarılarak kutlamak en büyük dileğimdir. Haydi Antalyasporlular, gün birlik ve beraberlik günüdür. Yarın saat 21.30'da Corendon Airlines Park'ta hepinizi Antalyaspor'umuzu desteklemeye bekliyorum."