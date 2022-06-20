Antalyaspor bisiklet takımı Denizli'den madalyayla döndü - Son Dakika
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Antalyaspor bisiklet takımı Denizli'den madalyayla döndü

20.06.2022 12:03
Antalyaspor bisiklet takımı Denizli'den madalyayla döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Antalyaspor bisiklet takımında pedal çeviren sporcu Nuri Acar, altın madalyanın sahibi olduDenizli'de düzenlenen yarış, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Antalyaspor bisiklet takımında pedal çeviren sporcu Nuri Acar, altın madalyanın sahibi oldu

Denizli'de düzenlenen yarış, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Dört sporcu ile şampiyonaya katılan Antalyaspor bisiklet takımı sporcularından Nuri Acar, ilk gün düzenlenen zamana karşı yarışı etkili bir performans ortaya koyarak 1. tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışta performans gösteren takım sporcularından Devrim Ardıç 5. olurken Haşim Köksal ise 7. oldu.

Etkinliğin son günü düzenlenen yol yarışında kırmızı beyazlı sporculardan Nuri Acar 4., Devrim Ardıç 5., Haşim Köksal 6. ve Enver Yaşar 7. olarak elde ettikleri takım klasmanı 2.liği ile ikinci günde de Antalyaspor adına kürsüde yer alma başarısını gösterdiler.

Yarışların ardından açıklama yapan Antalyaspor bisiklet takımı sorumlusu Devrim Ardıç, yakında düzenlenecek yeni yarışlarda çok daha iyi dereceler elde etmek için var güçleri ile çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.

Antalyaspor bisiklet takımı Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek yol yarışlarına beş sporcu ile katılacak. - ANTALYA

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Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Nuri Acar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor bisiklet takımı Denizli'den madalyayla döndü - Son Dakika

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