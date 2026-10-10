Antalyaspor, Boluspor'u 1-0 yendi; Özköylü kalitemiz kazanmaya yetti dedi - Son Dakika
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Antalyaspor, Boluspor'u 1-0 yendi; Özköylü kalitemiz kazanmaya yetti dedi

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Antalyaspor, Boluspor\'u 1-0 yendi; Özköylü kalitemiz kazanmaya yetti dedi
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Boluspor antrenörü Yiğit Yılmazer gol için yaratıcılık ve sorumluluk gerektiğini, Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise sıcak havaya rağmen oyuncu kalitesinin kazanmaya yettiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 yenilen Boluspor'un antrenörü Yiğit Yılmazer, "Gol atabilmek için daha yaratıcı olmaya ve sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Bunun da farkındayız." dedi.

Yılmazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak 90 dakika boyunca maçın içinde kalarak sonucu lehlerine çevirmek adına birçok fırsat yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Karşılaşma boyunca ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Yılmazer, "Bu anlamda 90 dakika boyunca da maçı her an çevirebilecek görüntüyü verdiğimizi düşünüyoruz. Ancak saha içerisinde parselizasyonu daha iyi yapmamız gerekiyor. İkinci toplara daha yakın kalmamız gerekiyor. Orta sahada, özellikle ikinci bölgede biraz daha sertliği arttırmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Gol atabilmek için daha yaratıcı olmaya ve sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Bunun da farkındayız." şeklinde konuştu.

Yılmazer, 3 haftalık milli arada daha çok karşılayan ve defans yapan taraf değil de hem hücumu ve hem defansı hem de savunmayı birlikte yapabilen bir takım olmak için çalıştıklarını kaydetti.

Bugün de bu anlamda iyi bir mesaj verdiklerini ifade eden Yılmazer, "Önümüzde çok kısa zamanda birçok maç var. Arka arkaya Ümraniye ve Iğdır maçlarını oynayacağız. Bu maçlar bizim için çok kritik. Bu maçlarda puan ve puanlar alarak Boluspor halkını, seyircimizi sevindirmek istiyoruz. Tüm mücadelemiz bunun için olacak." dedi.

-Antalyaspor cephesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise hava sıcaklığının her iki takım için oyun kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Özköylü, "Son haftalardaki kazanılan maçların devamını getirmek, üst sıralara doğru çıkabilmek adına bizim adımıza kazanılması gereken bir maçtı. Rakibimizde de bir hoca değişikliğinden sonra yeniden bir enerji oluşmaya başladığını düşünüyorum. Bugün de iyi oynadılar, iyi savunma yaptılar. Biz daha üretken olmalıydık." diye konuştu.

Özköylü, maçın 90 dakikasını da değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle ilk yarı topu üçüncü bölgeye daha fazla götürmemiz, oralara ceza sahası içine, rakip ceza sahası içine daha fazla girmemiz, oyunu oralarda daha çok oynamamız gerekiyordu. Ama geçmişten kalan bazı alışkanlıklar, bunu hep söylüyorum yavaş yavaş bunlar değişecek ama bir anda olmuyor. Bizim istediklerimizi çocuklar yapmaya çalışıyor. Evet ama bir yerde, tam önemli yerde bu kopuyor. Tekrar o eski alışkanlık devreye giriyor. Hemen ön tarafa atılan final pası, aceleci paslar, bunlar bizim top kaybı yapmamıza sebep oluyor. Top kayıpları bu sıcak havada yaptığın zaman zaten geri kazanmak zor oluyor. Daha fazla efor sarf etmen gerekiyor. Her şeye rağmen oyuncu kalitemiz, sahadaki oyunumuz bugün kazanmaya yetti."

Bundan sonraki süreçte çok daha iyi maçlar oynayacaklarını aktaran Özköylü, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Çok yüksek seviyeli, kalitesi yüksek oyunculara sahibiz. O oyuncuların bu ligde fark yaratması gerekiyor. Onlara hep bunu söylüyorum. Kalite kendini bu ligde gösterirse o zaman o farkı yaratır. Ama bu lig her zaman mücadele edilmesi gereken, korakor savaşılması gereken, her zaman rakiplerin temaslı oyununa karşılık bizim de aynı teması vermemiz gereken bir lig. Herkes o mücadelenin içine girecek. Rakip gibi korakor oynayacağız, daha çok koşacağız. Hem kalitemiz sahaya yansıyacak, hem mücadele gücümüz sahaya yansıyacak ve bu şekilde yol almaya, ilerlemeye, kazanmaya devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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