Antalyaspor'da Admir Mehmedi 2,5 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'da Admir Mehmedi 2,5 ay sahalardan uzak kalacak

11.03.2022 13:13
Antalyaspor'da Admir Mehmedi 2,5 ay sahalardan uzak kalacak

Fraport TAV Antalyaspor'da, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'la yapılan maçta sakatlanan Admir Mehmedi, 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Fraport TAV Antalyaspor'da, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'la yapılan maçta sakatlanan Admir Mehmedi, 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Admir Mehmedi'nin Antalya ve İsviçre'deki kontrollerinde sol uyluk arka kas grubu ve tendonunda yaralanma belirlendiği kaydedildi.

Tedavisine başlanan Mehmedi'nin yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen açıklamada, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. "ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Sivasspor'dan Yatabare'nin sakatlık durumuyla ilgili bilgilendirme Sivasspor'dan Yatabare'nin sakatlık durumuyla ilgili bilgilendirme

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, İsviçre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Admir Mehmedi 2,5 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Sinop'ta 5 kiloluk kalkan balığı yakalandı! 3 bin liraya alıcı buldu
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:19:18. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor'da Admir Mehmedi 2,5 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement