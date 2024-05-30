Antalyaspor'da Alex de Souza imza töreni CANLI yayını
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Alex de Souza için düzenlenen imza töreni DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız. Tören, Antalyaspor'un yeni teknik direktörünü tanıtması ve imza töreninin detaylarını içermektedir.
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30.05.2024 13:46:59. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor'da Alex de Souza imza töreni CANLI yayını - Son Dakika
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