Antalyaspor'da Alex Süreci Açıklandı - Son Dakika
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Antalyaspor'da Alex Süreci Açıklandı

Antalyaspor\'da Alex Süreci Açıklandı

Antalyaspor Sözcüsü Gürcü, Alex'in onaylamadığı oyuncu alınmadığını belirtti ve kulübün durumunu değerlendirdi.

20.02.2025 17:18
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Onvo Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, "Alex'in onaylamadığı hiçbir oyuncu alınmadı. Bütün oyuncular onun onayından geçerek alındı." dedi.

Gürcü, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette şube yönetimine başarı dileyen Gürcü, Antalyaspor'un son dönemde ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Başkan Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarıyla oyunculara gerekli ödemelerin yapıldığını aktaran Gürcü, SGK borçlarının bir kısmının yatırıldığını, bir kısmının da yapılandırıldığını söyledi.

Gürcü, ligden düşme gibi bir korkularının olmadığını ifade etti.

Antalyaspor'un son haftalarda iyi oynamasına rağmen şanssızlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşadığını dile getiren Gürcü, kulübün iyi yolda olduğunu kaydetti.

"Antalyaspor için Alex bence doğru bir hamleydi"

Teknik direktör Alex de Souza'nın ayrıldıktan sonraki açıklamalarına şaşırdığını aktaran Gürcü, "Alex'in onaylamadığı hiçbir oyuncu alınmadı. Bütün oyuncular onun onayından geçerek alındı. Konuşacak çok şey var. Yönetimden gittiğimiz zaman anlatayım ama şu an anlatamıyorum. Alex dünyada bir marka isimdi. Antalyaspor için Alex bence doğru bir hamleydi ancak kan uyuşmazlığı yaşandı." dedi.

Nuri Şahin'in Antalyaspor'da sportif direktör olacağına yönelik söylentiler olduğunun belirtilmesi üzerine Gürcü, "Sosyal medyada bu şekilde birçok iddialar duyuyoruz. Böyle bir çalışmamız, düşüncemiz yok." diye konuştu.

Başkan Şifa Çiçek de dernek hakkında Gürcü'ye bilgi vererek ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'da Alex Süreci Açıklandı - Son Dakika

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