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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

02.02.2022 21:51
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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