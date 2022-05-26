Antalyaspor'da Boffin ile yollar ayrılıyor - Son Dakika
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Antalyaspor'da Boffin ile yollar ayrılıyor

26.05.2022 11:31
Antalyaspor'da Boffin ile yollar ayrılıyor

Fraport TAV Antalyaspor'da sözleşmesi sona eren Hakan Özmert ile Naldo'nun takımda kalması, kulübün sunduğu yeni sözleşmeye sıcak bakmayan kaleci Boffin ile yolların ayrılması planlanıyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da sözleşmesi sona eren Hakan Özmert ile Naldo'nun takımda kalması, kulübün sunduğu yeni sözleşmeye sıcak bakmayan kaleci Boffin ile yolların ayrılması planlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları başladı. Nuri Şahin yönetiminde çalışmaları yürüten kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi sona eren futbolcularla görüştü. Fraport TAV Antalyaspor'da 31 Mayıs itibarıyla Hakan Özmert, Naldo ve Boffin'in sözleşmesi sona erecek. Takımda kiralık oynayan Haji Wright'ın gelecek sezonda forma giymesi hedeflenirken, Ndao ile yollar ayrılacak.Kulübün sunduğu yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Boffin, takımdan ayrılması düşünülen diğer futbolcu oldu. 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan Boffin, 141 lig maçında forma giydi. Kırmızı-beyazlı yönetim, Hakan Özmert ve Naldo ile sözleşme imzalamayı planlıyor.


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Nuri Şahin, Antalyaspor tarihine geçti Nuri Şahin, Antalyaspor tarihine geçti
Kaynak: DHA

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