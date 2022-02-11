Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da Fatih Karagümrük karşılaşması hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor