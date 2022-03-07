Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı

07.03.2022 17:19
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı

Antalyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasını sahasında Sivaspor galibiyetiyle kapatan Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Son 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşısında da puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Öğle saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan Antalyaspor, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yer yer sağanak yağış altında sürdürdü. - ANTALYA

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı

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Süper Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı - Son Dakika
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