Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar resmen ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Haziran'da bir yıllık sözleşme imzalayan Korkmaz'ın yönetimindeki takım, 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Antalyaspor ile haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Bülent Korkmaz, takımın başında çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar resmen ayrıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?