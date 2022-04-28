Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik - Son Dakika
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Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

28.04.2022 11:26
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, lig lideri Trabzonspor ile oynayacağı mücadeleye 4 eksikle gidecek.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, lig lideri Trabzonspor ile oynayacağı mücadeleye 4 eksikle gidecek.

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport Tav Antalyaspor, ligin 35'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekipte zorlu maç öncesi 4 oyuncu sakat. 2 oyuncunun ise futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde oynaması bekleniyor.

3 SAKAT, 2 BELİRSİZ

Antalyaspor'da bordo mavili takımla oynanacak maç öncesi Yukatel Kayserispor maçında sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen takım kaptanı Hakan Özmert'in yanı sıra, sakatlıkları devam eden Admir Mehmedi, Harun Alpsoy ve sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışan ancak antrenman eksikliği bulunan Ufuk Akyol görev alamayacak. Antalyaspor'da antrenmanda sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak kalan Sinan Gümüş takımla çalışmalara başladı. Nuri Şahin'in Gümüş'ü kadroya alması beklenirken, forma giymesi beklenmiyor.


Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik - Son Dakika
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