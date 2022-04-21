Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt - Son Dakika

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'ün Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili açıklamalarından sonra gerilen ortam, Akdeniz ekibinin Öztürk'e verdiği yanıtla iyice alevlendi.

Metin Öztürk'ün sosyal medyadan yaptığı açıklamaya yanıt veren Antalyaspor şu ifadeleri kullandı:

"BURNUNUZU BİRAZ İNDİRDİĞİNİZDE SİZİNLE DE DOST OLABİLİRİZ"

Herkes haddini bilecek. Daha koltuk sahibi olamamışların, büyük Antalyaspor camiasının başkanına söz söyleme hadsizliğinde bulunanların sesi kesilene kadar had bildirmeye devam edeceğiz. O sizin bildiğiniz devirler artık geçmişte kaldı. Galatasaray camiası ile dostluğumuzu bozmaya gücünüz yetmeyecek. "İstediğimizi alırız" ukalalığınız bittiğinde, Kaf Dağı'ndaki burnunuzu biraz indirdiğinizde sizinle de dost olabiliriz.

"GAFELET İÇİNDEKİ BİR NAMZETİN ÇARESİZLİĞİ OLARAK YORUMLUYORUZ"

Siz, camiamızı ve değerlerimizi seçim malzemesi yaparken haddinizi aştınız. Çocuklarımız üzerinden algı yapmaya çalışarak suyun üzerine çıkma gayretinizi, gaflet içindeki bir namzetin çaresizliği olarak yorumluyoruz. Sadece bir özrümüz olabilir; o da Türk futbol kamuoyunu muhatap bile kabul etmememiz gereken bir namzete yanıt vererek meşgul ettiğimiz için.

NE OLMUŞU?

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün göreve gelmeleri halinde teknik direktörlük için Nuri Şahin ile de görüşme gerçekleştirebileceğini açıklamasının ardından, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin sert bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında "Şımarık kız çocuğu gibi" ifadesini kullanan Çetin'e sosyal medya hesabından yanıt veren Öztürk, "Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz "kızlarımız" üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray." demişti.