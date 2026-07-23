Antalyaspor Davraz'da Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Antalyaspor Davraz'da Sezon Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor Davraz\'da Sezon Hazırlıklarına Başladı
23.07.2026 17:34
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Antalyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Davraz Kayak Merkezi'nde hırslı bir şekilde devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi'nde devam etti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkati çekti. Antalyaspor, 27 Temmuz'a kadar Davraz'da yapacağı kampta fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra hazırlık maçlarına ağırlık verecek.

Kamp çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Korkmaz, ilk etap kampını Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirterek Davraz'ın sunduğu ortamdan memnun olduklarını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce de Davraz'a geldiğini ifade eden Korkmaz, bölgenin önemli ölçüde geliştiğini vurgulayarak "İlk kampımızı Antalya'da yaptık. Daha çok fiziksel antrenman gerçekleştirdik ve iki hazırlık maçı oynadık. Ardından Davraz'a geldik. Buradaki ortamın çok geliştiğini gördüm. Güzel bir çalışma atmosferi var." dedi.

Davraz kampında mümkün olduğunca fazla hazırlık maçı yapmayı planladıklarını dile getiren Korkmaz, bu maçlarla takımın, lig temposuna ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Antalyaspor'un tek hedefinin yeniden en üst lige dönmek olduğunu vurgulayan Korkmaz, geçmişte yaşananları geride bıraktıklarını belirterek "Geçen sezon yaşananlar geride kaldı. Biz artık geleceğe odaklanıyoruz. Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Oyuncularım hem Antalya'da hem de Davraz'da çok iyi çalışıyor. Çalışmalarından son derece memnunum. Hedefimiz yeniden Süper Lig'e çıkmak." diye konuştu.

Ligin başlamasına kadar yoğun tempoda çalışacaklarını belirten deneyimli teknik adam, hazırlık sürecinin ilerleyen bölümünde antrenman temposunu maç ritmine uygun şekilde planlayacaklarını vurgulayarak "Şu an yoğun ve sert bir çalışma dönemindeyiz. Sezon yaklaştıkça tempoyu düşürüp maç hazırlığına odaklanacağız. İnşallah lige hazır bir şekilde başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Davraz'da Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor Davraz'da Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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