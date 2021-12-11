Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti

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Trabzonspor'un Süper Lig'deki çılgın serisi Antalyaspor karşısında son buldu. Akdeniz ekibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, 27 maç sonra ilk kez ligde bir maçta 3 puan bıraktı.

DORUKHAN TOKÖZ KENDİ KALESİNE ATTI, SERİ BOZULDU

Karşılaşma boyunca iki takım da birbirine üstünlük kuramazken Antalyaspor hızlı hücumlarla, Trabzonspor kalesinde etkili olmaya çalıştı. Bordo-mavililerde Cornelius, 24. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Bu gole Akdeniz ekibi 34. dakikada penaltıdan Fredy ile cevap verdi. Karşılaşmanın 2. yarısında iki takım da karşılıklı pozisyonlar yakalarken 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesini attığı golle maçın skorunu belirledi. Mücadeleyi 2-1 kaybeden lider Trabzonspor, puanını 39'a yükseltti.