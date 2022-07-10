Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'nin istediği Doğukan Sinik'e İngiliz ekibiyle transfer görüşmesi yapması için izin verdiğini duyurdu. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Doğukan Sinik, Antalyaspor, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Doğukan Sinik'e Hull City ile görüşmesi için izin verdi - Son Dakika

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