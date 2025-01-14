Antalyaspor Emre Belözoğlu ile Anlaştı

Antalyaspor, yeni teknik patronu Emre Belözoğlu için yarın imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirecek.
Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Emre Belözoğlu için yarın saat 13.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenleyecek. - ANTALYA
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