Antalyaspor, evinde Pendikspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Antalyaspor, evinde Pendikspor'a mağlup oldu

Antalyaspor, evinde Pendikspor\'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor, sahasında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Adam Buksa ve Mame Thiam'ın attığı gollerle skor oluşurken, Antalyaspor'dan Van de Streek kırmızı kart gördü.

06.05.2024 22:14  Güncelleme: 22:21
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Trendyol Süper Lig'in 35.haftasında Antalyaspor, sahasında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Veysel'in yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunu kaleci kornere çeldi.

67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafa vuruşunu N'diaye son anda kafasıyla uzaklaştırdı.

70. dakikada kontra atağa çıkan Pendikspor'da sağ kanattan Halil Akbunar'ın yerden ortasıda topa hareketlenen Erencan'ın şutunu kaleci Helton Leite kurtardı, seken topu defans uzaklaştırdı.

71. dakikada topla ceza sahası içerisine giren Erencan'ın şutunu kaleci Helton Leite kurtardı, seken topu defans uzaklaştırdı.

77. dakikada Sam Larsson'un serbest vuruştan kullandığı sert şut kaleci Erdem'den sekerken altıpas çizgisinde topu önünde bulan Assombalonga'ın şutu üstten auta gitti.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Mert Yılmaz dk. 81), Ufuk Akyol (Milosevic dk. 46), Kaluzinski, Emre Uzun (Assombalonga dk. 46), Van de Streek, Sam Larsson, Adam Buksa

Yedekler: Mehmet, Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Dario Saric, Naldo,

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alparslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, N'diaye, Diaby (Midtsjo dk. 60), Halil Akbunar (Endri Çekiçi dk. 81), Mame Thiam (Eze dk. 90+4) Erencan Yardımcı (Umut Nayir dk. 81)

Yedekler: Burak, Murat Akça, Rassoul, Berkay, Efe Sayhan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Adam Buksa (dk.13) (Antalyaspor), Mame Thiam (dk. 15) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Van de Streek (dk.74)

Sarı kartlar: Emre Uzun, Adam Buksa, Güray Vural, Veysel Sarı (Antalyaspor), Diaby, Emre Taşdemir (Pendikspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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