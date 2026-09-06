Antalyaspor evinde Sivasspor\'a 2-1 yenilerek ligde 14\'üncü sıraya düştü

TRENDYOL 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor 6'ncı maçındaki 4'üncü mağlubiyetini alırken, Sivasspor ise ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Trendyol 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Antalyaspor'un hafta içi kadrosuna kattığı kaleci Fotis Pseftis ve forvet Nuno da Costa ilk 11'de yer aldı.

20'nci dakikada Manaj'ın attığı pas ile bomboş alanda topla buluşan Kamil Fidan topu kalecinin yanından ağlarla buluşturarak Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

36'ncı dakikada Sivasspor'u öne geçiren golü atan Kamil Fidan, bir pozisyonda sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Yerine Mert Çelik oyuna dahil oldu.

37'nci dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında dışında Pedrinho topa sert bir şekilde vurdu. Top Sivassporlu Appindangoye'ye çarptı ve durum 1-1'e geldi.

61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında orta yapan Burak'ın gönderdiği topa kafa vuran Rey Manaj meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.

80'inci dakikada taç atışı sonrası gelen topla ceza sahası içerisinde buluşan Nuno da Costa yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Nuno da Costa topu auta göndererek takımının beraberliği yakalama şansını kaçırdı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor evindeki 3'üncü toplamda 4'ncü mağlubiyetini alarak ligde 14'üncü sıraya gerilerken, ilk galibiyetini alan Sivasspor ise 13'üncü sıraya yükseldi.