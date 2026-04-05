Antalyaspor - Eyüpspor Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik

05.04.2026 18:09
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Eyüpspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Ballet'in kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Safuri'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Felipe başarılı oldu.

17. dakikada Umut Bozok'un pasında topla buluşan Radu'nın sol kanattan şutunda meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.

40. dakikada Umut Meraş'ın geri pasında kaleci Felipe topa yetişemeyince az farkla kornere çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür, Safuri, Saric, Ballet, Van de Streek

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Dzhikiya, Storm, Doğukan Sinik, Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Eyüpspor: Felipe, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Calegari, Baran Ali Gezek, Raux Yao, Radu, Torres, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Umut Keseci, Claro, Ndoye, Abdou, Manga, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Onguene, Arda Yavuz

Teknik Direktör: Atila Gerin

Sarı kartlar: Raux Yao, Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan (Eyüpspor), Giannetti, Erdoğan Yeşilyurt, Safuri (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
İstanbul’un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
İstanbul'un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
