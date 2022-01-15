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Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

15.01.2022 19:17
Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde geçen haftaki karşılaşmaya göre 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde geçen haftaki karşılaşmaya göre 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Fenerbahçe'de bu sezon ilk karşılaşmasına çıkan İsmail Kartal, Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitti.

Adana Demirspor karşısında forma giyen Szalai, Novak, Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Valencia yerine Rossi, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ilk 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe, Akdeniz ekibi karşısında Altay Bayındır, Novak, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Berisha ve Valencia da kadroda yer almadı.

Antalyaspor'da 4 değişiklikle sahaya çıktı

Fraport TAV Antalyaspor ise geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasına göre sahaya 4 değişiklikle çıktı.

Antalyaspor'da geçen hafta forma şansı bulan Hakan Özmert, Mukairu, Amilton ve Crivelli yerine Naldo, Poli, Ghacha ve Wright görev yaptı.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Floranus kadroda yer alamadı.

Akdeniz ekibinde yeni transfer Admir Mehmedi de yedek kulübesinde yer aldı.

Ahmet Çalık unutulmadı

İki takım futbolcuları ısınmak için sahaya Ankara'da hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın resminin bulunduğu tişörtle çıktı.

Karşılaşma öncesi de Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.

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Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor


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