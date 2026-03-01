Antalyaspor, Fenerbahçe\'yi 1-0 önde geçti

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Storm, Ballet, Van de Streek
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 20 Mert Müldür), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Gol: Dk. 43 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.
33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.
