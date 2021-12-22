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Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

22.12.2021 19:30
Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda, dünkü Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile beraberindeki kulüp yöneticileri de takip etti.

Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Antalyaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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