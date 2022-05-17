Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

17.05.2022 23:49
Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 20 Mayıs Cuma günü Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 20 Mayıs Cuma günü Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa maçının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray mücadelesinin hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışmaları yaptı. Yaklaşık bir saatlik idman, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktiksel çalışmalarla sona erdi. Antrenmanın çift kale maç bölümünde Şahin de bir süre forma giydi.

Akdeniz ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, Fraport TAV Antalyaspor'un Hollandalı teknik sorumlusu Alfons Groenendijk'in 58'inci doğum günü, idman öncesi sahada pasta kesilerek kutlandı.

Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA

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