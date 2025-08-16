Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Gençlerbirliği'ne Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?