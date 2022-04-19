Antalyaspor iç saha serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
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Antalyaspor iç saha serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor

19.04.2022 10:05
Antalyaspor iç saha serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 34'üncü haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında puan ya da puanlar alarak iç saha yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmanın planlarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 34'üncü haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında puan ya da puanlar alarak iç saha yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Kırmızı beyazlı ekip ligde sahasında oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan toplamayı başardı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına çarşamba günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Akdeniz ekibinde futbol sorumlusu Nuri Şahin, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından takıma 2 gün izin verdi.

İÇ SAHA SERİSİNİ 11'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORFraport TAV Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini iç saha maçlarında da sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip sahasında oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmezken, son 4 maçında ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in göreve gelmesinin ardından yükselişe geçen kırmızı beyazlı ekip, ligde bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 31 puan kazandı. Akdeniz ekibi, ligde iç sahada oynadığı son 10 maçta ise adeta rakiplerine puan aldırmadı. Antalyaspor, Altay (1-0), Aytemiz Alanyaspor (3-0), lig lideri Trabzonspor (2-1), VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Demir Grup Sivasspor (1-0), GZT Giresunspor (4-1) ve Atakaş Hatayspor'u (4-1) yenerek eli boş gönderdi. Antalyaspor, Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (1-1) ve Gaziantep FK (0-0) mücadelelerinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Akdeniz ekibi bu maçlarda 24 puanı hanesine yazdırmayı başardı.SAHASINDA 29 GOL ATIP, 15 GOL YEDİKırmızı beyazlılar bu sezon oynanan 33 hafta sonunda toplamda 43 gole imza atarken, kalesinde ise 39 gole engel olamadı. Antalyaspor, sahasında oynadığı 16 maçta ise rakiplerine 29 gol atma başarısı elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, iç saha maçlarında kalesinde ise 15 kez meşin yuvarlağı filelerinde gördü. Akdeniz ekibi son 10 maçında ise rakiplerine 20 gol atarak maç başına 2 gol ortalamasının sahibi oldu.

Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında mücadele pazar günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.


Antalyaspor iç saha serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor
Antalyaspor iç saha serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor
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Peş peşe 6. galibiyet! Akdeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini korudu Peş peşe 6. galibiyet! Akdeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini korudu

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor iç saha serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika


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