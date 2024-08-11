Spor

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Amar, Thalisson Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip (Dk. 71 Kaluzinski), Güray Vural, Van de Streek (Dk. 64 Emre Uzun), Larsson (Dk. 64 Samudio), Djenepo (Dk. 85 Safuri)

Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare (Dk. 68 Nielsen), Heliton, Koray Günter (Dk. 68 Taha Altıkardeş), Dismas, Djalma (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Yalçın Kayan (Dk. 65 Tijanij), Solet (Dk. 65 Doğan Erdoğan), Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş

Sarı kart: Dk. 13 Erdal Rakip, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Dk. 55 Dennis (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

47. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Djenepo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Larsson'un şutunu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Dönen topu önünde bulun Güray Vural, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu Djenepo'nun topa elle dokunduğuna karar vererek golü iptal etti.

78. dakikada Emre Uzun'ın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Güray Vural'ın sert vuruşunda top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

84. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasına hareketlenen Nielsen'in kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.