Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Gambiyalı futbolcu Jesper Ceesay'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, İsveç'in IFK Norrköping takımından Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
Antalyaspor Jesper Ceesay'ı Transfer Etti
