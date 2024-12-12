Antalyaspor-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Antalyaspor-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Antalyaspor-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Ali Şansalan, Süper Lig'de Antalyaspor-Kayserispor maçını yönetecek. Yardımcıları Murat Curbay ve Ahmet Narinç.

12.12.2024 09:11
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Süper Lig'de Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu müsabakaya Ali Şansalan'ı atadı.

Süper Lig 16. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; bu hafta sonu oynanacak Antalyaspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak müsabakaya Çanakkale bölgesi hakemini görevlendirdi. Ali Şansalan'ın bu maçta yardımcılıklarını Murat Curbay ile Ahmet Narinç yapacak. Bu maçın 4. hakemi olarak Furkan Aksuoğlu olacak.

Bu sezon Antalyaspor'un sahasında Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçı yöneten tecrübeli hakem, Kayserispor'un ilk kez maçını yönetecek. Ali Şansalan, Kayserispor'un son olarak 24 Eylül 2023 tarihinde oynadığı ve 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçını yönetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika

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