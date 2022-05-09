Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! - Son Dakika
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Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!

09.05.2022 22:16

Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 yendi. Bu sonuçla Akdeniz ekibi 14 maçla kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

Antalyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Akdeniz ekibi 3-2 kazandı.

13 DAKİKADA 3 GOL

Karşılaşmada Konyaspor, 5. dakikada Guilherme'nin penaltı golüyle ile 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole 9. dakikada Luiz Adriano karşılık verdi ve durum 1-1'e geldi. İki golün ardından tempo düşmedi ve Konyaspor, bu kez 13. dakikada Endri Çekiçi ile 2-1 öne geçti. Antalyaspor ise 16. dakikada Alassane Ndao ile durumu 2-2 yaptı.

ANTALYASPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İkinci yarıda sessizliği bozan isim Antalyaspor'dan Haji Wright oldu. Golcü isim kazanılan penaltıda hata yapmadı ve 67. dakikada takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 3-2 galibi2 maç sonra kazanan Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve puanını 55'e yükseltti. Akdeniz ekibi, 14 maç ile kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! - Son Dakika
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