Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

06.10.2022 12:28
Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında A.Konyaspor ile karşılaşacak olan FTA Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında A. Konyaspor ile karşılaşacak olan FTA Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde çalışan Güney ekibinde, ayağından sakatlığı devam eden Hakan Özmert ve kart cezalıları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima, Konya temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları düzelen Ömer Toprak, Admir Mehmedi ve Fernando ise görev verilmesi halinde süre alabilecekler.

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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