Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk - Son Dakika
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Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk

09.05.2022 23:14

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, üç golle üç puan kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, üç golle üç puan kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geriye düştükleri maçı kazanmasını bildiklerini anlatan Groenendijk, "Maçın başında geriye düştük. Geri geldik. İkinci golü Konyaspor buldu. Geri geldik. Tüm bunları yaparken takım ruhu, azim, istek, takımdaşlıkla beraber başardık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu sahaya yansıtıp üçüncü golü de bulduk. Sahadan üç puanla ayrıldık. Üç puan güzel. Oyun güzel. Skor güzel. Taraftarlarımız müthişti. Teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk - Son Dakika
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