Antalyaspor, Konyaspor'u 1-0 Yendi

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Dk. 89 Petrusenko), Kaluzinski, Van de Streek, Safuri (Dk. 90+4 Amar), Samudio (Dk. 89 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Soner Dikmen)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, N'dao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 80 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Pedrinho (Dk. 70 Bjorlo), Yusuf Erdoğan (Dk. 88 Keyta), Kramer (Dk. 70 Umut Nayir)
Gol: Dk. 62 Safuri (Onvo Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Bünyamin Balcı, Dk. 72 Safuri, Dk. 85 Veysel Sarı, Dk. 86 Samudio, Dk. 90+2 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.
49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Prip'in bekletmeden vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.
58. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın karşı karşıya pozisyonda sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu korner çeldi.
62. dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri'nin yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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