Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı finalde - Son Dakika
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Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı finalde

27.06.2022 12:25
Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı finalde

Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı, evinde ağırladığı rakibini yenerek Korumalı Futbol 2. Ligi'nde finale yükseldi.

Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı, evinde ağırladığı rakibini yenerek Korumalı Futbol 2. Ligi'nde finale yükseldi.

Takım, bu hafta sonu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde oynadığı maçta Guts Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibini 31-7 yenen Antalyaspor, Korumalı Futbol 2. Ligi'nde finale yükseldi.

Kırmızı beyazlı takımın finaldeki rakibi İzmir temsilcisi Ekonomi Halcyons olurken, Korumalı Futbol 1. Ligi'ne (Prolig) yükselecek olan takımı belirleyecek finalin 2 veya 3 Temmuz'da federasyonun belirleyeceği tarafsız bir sahada oynanacağı açıklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı finalde - Son Dakika

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