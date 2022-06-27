Kırmızı beyazlı takımın finaldeki rakibi İzmir temsilcisi Ekonomi Halcyons olurken, Korumalı Futbol 1. Ligi'ne (Prolig) yükselecek olan takımı belirleyecek finalin 2 veya 3 Temmuz'da federasyonun belirleyeceği tarafsız bir sahada oynanacağı açıklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı finalde - Son Dakika

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