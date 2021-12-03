Üye Girişi
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'den Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti - Son Dakika

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'den Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti

03.12.2021 22:35
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'den Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in, Arjantin'in Deportivo Mac Allister kulübünü ziyaret ettiği bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in, Arjantin'in Deportivo Mac Allister kulübünü ziyaret ettiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ziyarette Asbaşkan Emrah Çelik ve başkan danışmanı Ferda Ramanlı'nın da hazır bulunduğu belirtildi.

Ziyarette iki kulüp arasında iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Ziyaretin sonunda ev sahibi ekibin yetkilileri Carlos Javier ile Carlos Patricio'ya Antalyaspor forması hediye edildiği kaydedildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'den Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti

Ferda Ramanlı, Antalyaspor, Aziz Çetin, Arjantin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'den Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

Son Dakika Haberleri
22:46 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
22:27 UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak
22:24 TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
22:09 Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor
21:48 Fuat Oktay, TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Devlet kurumları şov mekanı değil
21:37 Kerem Aktürkoğlu, Ronaldo ve Messi'yi sollladı
21:31 IMF'den sürpriz Türkiye değerlendirmesi geldi
20:57 Bursaspor cephesine İsmail Çokçalış'tan suçlama: Tesislerde alıkonuldum
20:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi politikasını tek cümlede özetledi: İhracat, İhracat, ihracat ve bunu başaracağız
20:25 Bayern Münih, yıl sonuna kadar karşılaşmaları seyircisiz oynayacak
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 22:53:57. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'den Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement