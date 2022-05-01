Antalyaspor: "Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik" - Son Dakika
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Antalyaspor: "Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik"

01.05.2022 13:02
Antalyaspor: "Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik"

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçı sonunda yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçı sonunda yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karşılaşma tamamlanmadan önce binlerce Trabzonspor taraftarının sahaya girmesi nedeniyle yönetimimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve delegasyonumuzun can güvenliği tehlikeye atıldı. Futbolcularımız arbedenin ortasında kaldı. Birçoğu çıkış tüneline giderken sayısız darbe ve yumruğa maruz kaldı. Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik" denildi.

Antalyaspor Kulübü, dün Trabzonspor ile karşılaştığı deplasman maçının sonunda yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'a önümüzdeki sezon Avrupa'da başarılar dileyerek başlayan açıklamada, Antalyaspor'un da Avrupa hedefinin sürdüğü, bundan dolayı saha içerisinde ellerinden gelen gayreti gösterdikleri ifade edildi.

"Darbe ve yumruğa maruz kaldık"

Açıklamanın devamında ise maçın sonunda yaşananlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişten bugüne kadar hep saha içinde kalmaya çalıştık, bunu da başardık. 30 Nisan gecesi olduğu gibi. Futbolcularımız aslanlar gibi mücadele etti, adeta futbol dersi verdi, şampiyon takıma yenilmeyen tek takım olmanın yanı sıra 13 maçlık yenilmezlik rekorumuzu yineleyip hedefimizi diri tutmayı başardı ve camiamızı gururlandırdı.

Ancak karşılaşma tamamlanmadan önce binlerce Trabzonspor taraftarının sahaya girmesi nedeniyle yönetimimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve delegasyonumuzun can güvenliği tehlikeye atıldı. Futbolcularımız arbedenin ortasında kaldı. Birçoğu çıkış tüneline giderken sayısız darbe ve yumruğa maruz kaldı. Yönetim olarak hemen müdahale ettik, gerekli girişimleri anında yaptık, oyuncularımızın güvenliğini sağladık.

Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik. Ancak karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahaya inen Trabzonspor taraftarı özellikle iki futbolcumuzu darp ederek en hafif tabirle çağ dışı bir görüntü sergilemeye maçtan sonra da devam etti. Sadece 5 dakika önce benzer bir görüntü yaşanmasına rağmen gerekli önlemleri alamayan güvenlik görevlilerinin yetersiz müdahalesine şahit olduk. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dik duruşumuzdan vazgeçmeyecek, sahada kalmayı sürdüreceğiz.

Şu konunun altını çizmek istiyoruz: Futbol sahasında futbolcu darp edilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı. Ne bizim ne de bir başka takımın futbolcusunun darp edilmesine, daha doğrusu Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız. Futbol Federasyonu ve kurullarının alacağı kararların, vereceği cezaların takipçisi olacağız." - ANTALYA

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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