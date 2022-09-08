Antalyaspor, Luyindama'yı 1 yıllığına kiraladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Luyindama'yı 1 yıllığına kiraladı

08.09.2022 20:23
Antalyaspor, Luyindama'yı 1 yıllığına kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin de Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde savunmaya takviye yaptı. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama'yla anlaştı. Başarılı defans oyuncusu, sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya'ya gelirken kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Fraport TAV Antalyasporlu yapan imzayı attı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan imza törenine Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan katıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hoş Geldin Christian Luyindama, Kulübümüz Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.BASIN SÖZCÜSÜ BAŞKAN: DENEYİMLİ BİR OYUNCU TRANSFER ETTİKİmza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Adnan Başkan bu sezon Soner, Alperen, Cemali, Ömer ve Larsson ile anlaşma imzaladıklarını, Haji'yi bonservisiyle aldıklarını, Ndao'yu yeniden kiraladıklarını ve altyapıdan Amar'ı A takıma dahil ettiklerini hatırlattı. Daha iyi ve iddialı bir Antalyaspor izlettirmek için başkan Aziz Çetin önderliğinde yoğun bir çalışma örneği gösterdiklerini ve fedakarlıklar yaptıklarını dile getiren Adnan Başkan, "Luyindama Türk futbolunu bilen deneyimli bir oyuncu. Galatasaray'dan 1 yıl için kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Umarım hem savunmada hem de hücumda takımımıza katkı sağlayacaktır. Kendisine başarılar dilerken camiamıza da hayırlı olması temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.LUYİNDAMA: SAHADA KONUŞMAYI TERCİH EDERİMLuyindama ise Antalyaspor ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Geldiği andan itibaren futbol aşkını ve tutkusunu hissettiğini anlatan Luyindama, "Bu durum beni daha çok motive etti. Daha fazla konuşmak istemiyorum, sahada yapacaklarımı gösterip sahada konuşmak istiyorum" diye konuştu."ÜST SIRALARI ZORLAMAYA MOTİVE OLAN BİR TAKIM GÖRDÜM"Başarılı savunma oyuncusu Christian Luyindama, "Antalyaspor'dan teklif aldığım ilk andan itibaren Antalyaspor ve Antalya'yı incelemeye başladım. Üst sıraları zorlamaya çalışan, buna motive olan iyi bir takım olduğunu gördüm. Hocamız ile yapacağım görüşmeden sonra kişisel ve takım olarak hedeflerimiz hakkında daha net konuşabilirim. Hedef ne ise, hocamın direktifleri doğrultusunda elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Fraport TAV Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Christian Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Christian Luyindama, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Luyindama'yı 1 yıllığına kiraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalyaspor, Luyindama'yı 1 yıllığına kiraladı - Son Dakika
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