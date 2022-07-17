Antalyaspor Mert Yılmaz'ı, Ümraniyespor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da forma giyen genç defans oyuncusu Mert Yılmaz, ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz, 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Mert Yılmaz, geçen sezonu 1. Lig takımlarından Bursaspor 'da kiralık olarak geçirmişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Mert Yılmaz, Spor, Son Dakika

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