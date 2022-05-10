Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti - Son Dakika
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Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti

10.05.2022 10:31
Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti

Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanmasıyla Spor Toto Süper Lig'de, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırarken, futbol sorumlusu Nuri Şahin ise bu seriyle kulüp tarihine geçti.

Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanmasıyla Spor Toto Süper Lig'de, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırarken, futbol sorumlusu Nuri Şahin ise bu seriyle kulüp tarihine geçti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasının kapanış maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Luiz Adriano, Ndao ve Haji Wright'ın golleriyle 3-2 mağlup eden Antalyaspor, puanını 55'e yükseltti. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle haftayı 55 puanla 8'inci sırada tamamladı. Akdeniz temsilcisi ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkartırken, bu maçlarda 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puanı hanesine yazdırdı.

YENİLMEZLİK REKORUAntalyaspor, İH Konyaspor maçındaki galibiyetiyle Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı. Kırmızı beyazlı ekip Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde bir sezonda en fazla 13 maç üst üste sahadan yenilmeden ayrıldı. Akdeniz ekibi, geçen sezon teknik direktör Ersun Yanal ile 13 maçta sahadan kaybetmeden ayrılırken, aynı başarıyı selefi Nuri Şahin bu sezon 14 maça yükseltti.ŞAHİN KULÜP TARİHİNE GEÇTİLigin 8'inci haftasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybedilmesi ve teknik direktör Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasıyla futbol sorumlusu olarak Antalyaspor'da görev alan 33 yaşındaki Nuri Şahin, kulüp tarihine geçti. Nuri Şahin, Antalyaspor'un Süper Lig'de bir sezonda en uzun yenilmezlik serini gerçekleştiren teknik direktör oldu. Şahin'in takımı ligde oynanan son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında Süper Lig'de 28 maça çıkarken, bu maçlarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Şahin, ligde 47 puanı hanesine yazdırırken, 1,68'lik puan ortalamasına sahip oldu.ANTALYASPOR'UN SON 14 MAÇI

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malatyaspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-0), Medipol Başakşehir (1-0), GZT Giresunspor (4-1), Altay (2-1), Atakaş Hatayspor (4-1), Aytemiz Alanyaspor (3-1) ve İttifak Holding Konyaspor (3-2) maçlarında sahadan 3 puanla ayrılırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ile Trabzonspor (2-2) maçlarında ise berabere kaldı.


Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti
Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti
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Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Nuri Şahin, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti - Son Dakika


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