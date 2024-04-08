Antalyaspor, Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Antalyaspor, Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Antalyaspor, Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Antalyaspor, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Şampiyonada Antalyaspor cimnastik takımı, topladıkları puanlarla ikinci sırayı alarak başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca Antalyaspor'un milli sporcuları, RG Bosphorus Cup'ta milli takım kadrosuna davet edildi.

08.04.2024 12:48  Güncelleme: 12:51
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Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda, Antalyaspor şampiyon oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, 5-7 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 33 kulübün katılımı ile gerçekleşen şampiyonada yarışan Antalyaspor cimnastik takımı "Türkiye Şampiyonu" unvanını kazandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan İbrahim Çolak Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın grup serisinde podyuma çıkan Asya Yüksek, Ayşe Melek Alp, Fatma Ceyda Alp, Selen Camcı ve Zeynep Alan'dan oluşan Antalyaspor Cimnastik Takımı, topladıkları puanlarla ikinci sırayı alarak yivli minareli armalarını kürsüye taşıma başarısını gösterdi.

Öte yandan kırmızı beyazlıların başarılı milli sporcusu Selen Camcı top aleti ve kurdele aletinde kazandığı toplam 53 bin 300 puan ile 132 sporcu arasında Genel Tasnif birincisi olarak altın madalya kazandı ve ayrı bir başarıya imza attı. Camcı'nın takım arkadaşı Zeynep Alan ise topladığı 48 bin 100 ile Genel Tasnif'de beşinci sırayı elde etti.

Yıldızlar kategorisinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasına uzanan Antalyaspor'un cimnastikçileri bu başarının ardından Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 19-21 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda milli takımlar düzeyinde organize edilecek olan RG Bosphorus Cup'ta yarışacak milli takım kadrosuna davet edildi.

Antalyaspor'un RG Bosphorus Cup'ta yarışacak olan milli sporcuları Yasemin Akhun (Büyük), Milana Rachenkova (Büyük), Alisa Akhun (Genç), Zeynep Alan (Yıldızlar) ve Selen Camcı (Yıldızlar) yükselen form grafiklerini Ay-yıldızlı ekibin başarısı için sahneleyecek.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Caner Canıtez ve Ali Topuz'un da yerinde takip ederek Antalyaspor'a destek verdikleri şampiyonada yer alan sporcuların bireysel olarak elde ettiği başarılar sonucunda hesaplanan toplam puanlarla birlikte en üst sıraya yerleşen Antalyaspor, evinde düzenlenen şampiyonanın birincilik kupasını kazanan taraf oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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