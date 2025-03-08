Antalyaspor, Rizespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Antalyaspor, Rizespor'u 2-1 Yendi

Emre Belözoğlu, galibiyetin önemine vurgu yaparak oyuncularına teşekkür etti ve destek çağrısında bulundu.

08.03.2025 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, sözlerine Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Kadınların hayatlarının en önemli ve değerli parçaları olduğuna dikkati çeken Belözoğlu, "Kadınları bir gün değil, hayatımızın her anında sevgiyle, saygıyla anmak bizim için değerli ve önemli." ifadesini kullandı.

Karşılaşmaya rakiplerinin hızlı başladığını dile getiren Belözoğlu, ilk 20 dakikadan sonra bire bir oyun anlayışını tercih ettiklerini ve karşılığını da sahada aldıklarını kaydetti.

Belözoğlu, "İlk yarıda pozisyonlara girdik. Soyunma odasına önde girebilirdik ama olmadı. İkinci yarıda da oyunun hakimiyeti bizdeydi. İyi oynarken bir gol yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin kaliteli ve İlhan Palut yönetiminde çok belirgin bir oyunlarının olduğuna işaret eden Belözoğlu, "Golü yedikten sonra Rizespor üst üste pozisyonlara girdi. Kalecimiz bugün önemli bir duruş gösterdi. Sonrasında biz hamle yaptık. Hamlemizin karşılığını aldığımız bir maç oldu. Şehrini, formasını seven bir oyuncu grubu var. Emeklerinin karşılığını aldılar. Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Henüz daha yolumuz bitmedi. Kısa vadedeki hedefimize ulaşmak için 40 puanların üzerine çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Belözoğlu, taraftarları stada ve Antalyaspor'u daha fazla desteklemeye davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Rizespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor, Rizespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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