Antalyaspor, Sagiv Jehezkel\'in sözleşmesini feshetmek için çalışmalarını sürdürüyor

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, İsrailli futbolcı Sagiv Jehezkel'in sözleşmesinin feshi için hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü oynanan Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra savcılıktan serbest bırakılan Sagiv Jehezkel(29), dün özel uçakla ülkesine dönmüştü.

Sezon başında ülkesinin Hapoel Be'er Sheva kulübünden Antalyaspor'a 3 yıllık imza atan Jehezkel, 13 maçta 6 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

2026 yılına kadar mukavelesi bulunan futbolcunun son durumuyla ilgili Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için TFF ve FIFA nezdinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"Kupada turu geçeceğiz"

Evren, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu yıl hedeflerinin büyük olduğunu belirterek," Takımımızda güzel bir birliktelik var. Sergen hocamızın hedefleri mevcut. Ama ilk olarak yarın oynayacağımız Pendikspor karşılaşmasından galip gelerek turu geçmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yaptık ve bunu başaracak gücümüz var. Pendik, karşısında inşallah turu geçen taraf biz oluruz" dedi. - ANTALYA