Antalyaspor, Samsunspor'u 3-1 ile geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'da yardımcı antrenör Ender Örenç, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Örenç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Fatih Karagümrük deplasmanında aldıkları yenilgi sonrası hafta içi yaptıkları çalışmalarda Samsunspor'u çok iyi analiz ettiklerini anlatan Örenç, "3-1 gibi net bir skorla sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti." dedi.

Örenç, Fatih Karagümrük maçıyla ilgili öz eleştiri yaptıklarını ifade ederek, "Hem takım hem bireysel analizlerle neleri daha iyi yapabileceğimizi konuştuk. Samuel Ballet ile de bunları konuştuk. Top ters taraftan geldiğinde biraz daha bunun hareketliliği üzerine konuşmuştuk ve bunu çalışmıştık. Günün sonunda da bugün bunu görmek ve bunu golle sonuçlandırması bizi ayrıca mutlu etti. Penaltı pozisyonuna gelecek olursak da biraz skora bağlıyorum bu pozisyonu. Çok basit bir penaltı oldu. Maç 0-0 gitseydi, böyle bir penaltı verilmeyebilirdi. Biz VAR'ın burada devreye girip penaltıyı iptal etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün kendi seyircimiz önünde üçüncü maçımızda yedinci puanımızı alarak buradaki serimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanından puan ya da puanlarla dönüp ligdeki yükselişimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Örenç, kendilerini tribünlerden destekleyen taraftara ayrıca teşekkür etti.